Buitenlandse Zaken VS geeft groen licht voor wapendeal met Taiwan

Het ministerie van Buitenlandse Zaken keurde een voorstel goed om Taiwan een verbeteringspakket voor zijn patriot-luchtverdedigingssystemen ter waarde van zo’n 550 miljoen euro te verkopen. Dat pakket omvat geen raketten maar onderhoud, testen en reparaties van het huidige Taiwanese arsenaal.

De voorgestelde verkoop helpt “de politieke stabiliteit, het militaire evenwicht en de economische vooruitgang in de regio te behouden”, stelt het Amerikaanse agentschap voor defensiesamenwerking (DSCA). Hoofdopdrachtnemer in de beoogde deal wordt het Amerikaanse defensieconcern Lockheed Martin. Het Amerikaanse parlement is donderdag op de hoogte gebracht van de mogelijke deal.

Volkscongres

De VS leveren al jaren wapens aan de Oost-Aziatische eilandstaat die al jaren door de Volksrepubliek China wordt bedreigd. Tijdens de jaarlijkse zitting van het Chinese Volkscongres eind mei noemde de voorzitter van het Chinese parlement Li Zanshu militair ingrijpen in Taiwan een optie om te voorkomen dat Taiwan daadwerkelijk onafhankelijk wordt.

De spanning tussen de VS en China loopt recentelijk hoog op, onder meer vanwege de nieuwe Chinese veiligheidswet voor Hongkong, die volgens de VS is bedoeld om de inwoners van de miljoenenstad te onderdrukken. Ook ruziën de twee grootmachten al geruime tijd over de oorsprong van het nieuwe coronavirus en eventueel onderzoek daarnaar.