Hongkong sluit alle scholen wegens nieuwe coronabesmettingen

Hongkong sluit vanaf maandag alle scholen naar aanleiding van nieuwe coronabesmettingen in de metropool. De meeste onderwijsinstellingen zijn sinds februari dicht na de uitbraak van het gevreesde virus dat uit China komt. Die nog open zijn, moeten maandag ook de deuren sluiten van de autoriteiten. Het was donderdag de twee achtereenvolgende dag dat het aantal besmettingen weer is toegenomen. Er zijn op die dag 42 nieuwe gevallen geconstateerd.

De autonome metropool van circa 7,5 miljoen inwoners heeft sinds eind januari in totaal nog slechts 1366 gevallen geconstateerd. Zeven patiënten zijn overleden en 1176 patiënten zijn inmiddels genezen.