Biden komt met economisch reddingsplan van 700 miljard

Biden wil 700 miljard dollar (620 miljard euro) investeren om miljoenen nieuwe banen te scheppen in vooral de Amerikaanse technologiesector, zo zei hij in een campagnespeech in een fabriek in de staat Pennsylvania.

De oud vicepresident beloofde investeringen op het gebied van batterijtechnologie, kunstmatige intelligentie, biotechnologie en schone energie. “Dat is de toekomst”. Biden zei dat hij de “defaitistische visie” verwerpt dat automatisering en globalisering Amerikanen werkeloos zullen maken.

Als de verkiezingen nu zouden worden gehouden wint Biden volgens alle opiniepeilingen de verkiezingen met gemiddeld 10 procent verschil van president Donald Trump.