Lakens Maxwell verwijderd om zelfmoord te voorkomen

Om te voorkomen dat Ghislaine Maxwell zich, net als haar vroegere vriend Jeffrey Epstein, van het leven berooft, heeft de federale politie van New York al haar kleding en lakens in beslag genomen. Maxwell is gedwongen papieren kleding te dragen en slaapt op een matras zonder beddengoed, melden Amerikaanse media.

Ook wordt er streng op gelet dat haar niet iets aangedaan kan worden door andere gevangenen. Maxwell wordt ervan verdacht in samenwerking met Epstein minderjarige meisjes gerecruteerd te hebben voor seksuele handelingen,

Ze zit momenteel vast in het Metropolitan Detention Center in Brooklyn in afwachting van haar proces. Dinsdag zal via een videoverbinding de eerste zitting plaatsvinden. Vorige week werd de socialite gearresteerd in een villa in New Hampshire, waar ze zich al geruime tijd schuil hield.

Maxwell is de dochter van de Britse mediamagnaat Robert Maxwell die in 1991 van zijn jacht viel en in zee verdronk. Ze verdween uit beeld nadat Epstein vorig jaar zelfmoord had gepleegd in zijn cel.