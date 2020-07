In Deventer is donderdagavond een persoon aangehouden na een vechtpartij aan de Tabakswal. Volgens een politiewoordvoerder betreft het een zaak in de familiesfeer.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van de vechtpartij. Het is niet duidelijk hoeveel mensen betrokken waren. Volgens een woordvoerder ontstond er onrust in de straat door de ruzie. Meerdere agenten gingen ter plaatse vanwege het incident.