Interim-president Bolivia besmet met coronavirus

De Boliviaanse interim-president Jeanine Añez is besmet met het coronavirus. Dat maakte ze zelf bekend via Twitter. Ze meldt dat ze zich niet ziek voelt en vanuit isolatie haar werk voortzet. “Samen komen we hier weer bovenop”, twitterde ze ook.

Vorige week raakte de minister van Volksgezondheid María Eidy Roca al besmet met het virus. Bolivia, met 11,5 miljoen inwoners, is met 42.000 besmettingsgevallen en 1500 doden relatief gezien een van de zwaarst getroffen landen door het coronavirus.