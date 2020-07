‘Veiligheid paracetamol staat niet ter discussie’

De veiligheid van paracetamol staat volgens het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) niet ter discussie. Dat zegt het college in een reactie op publicaties van NRC en Zembla, waarin wordt gesteld dat de grootste producent ter wereld paracetamol verkoopt die vervuild is met een kankerverwekkende stof. De Chinese fabriek leverde afgelopen jaren de grondstof van veel paracetamol die te koop is in drogisterijen, supermarkten en apotheken in Nederland, meldden Zembla en NRC donderdag.

De hoeveelheid para-chlooraniline (PCA) in de door de genoemde media geteste paracetamol komt volgens het CBG niet boven de toegestane hoeveelheid uit. De veiligheid van het gebruik van paracetamol is niet in gevaar, aldus de toezichthouder op de geneesmiddelen.

Zembla en NRC lieten monsters van drie door fabrikant Anqiu Lu’an geproduceerde partijen van de pijnstiller en koortsremmer analyseren door een gecertificeerd laboratorium in Duitsland. De drie vervuilde partijen zijn volgens hen geproduceerd in het voorjaar van 2019, en goed voor zo’n 36 miljoen pillen paracetamol. Waar ter wereld de vervuilde paracetamol is beland, is niet bekend.

Volgens het CBG kunnen bij de productie van medicijnen, onafhankelijk van de manier van produceren, in zeer kleine hoeveelheden andere chemische stoffen ontstaan. “Er gelden strenge limieten voor dit soort stoffen. Deze stoffen mogen dus wel in paracetamol zitten, zolang het gehalte onder de veilige limiet blijft. Voor PCA geldt de strikte limiet van maximaal 34 microgram inname per dag. De batches die NRC heeft onderzocht, vallen ruim onder deze limiet”, aldus het CBG in een verklaring.

“Bij het vaststellen van deze limiet wordt er van de ergste situatie uitgegaan, waarbij iemand zijn leven lang dagelijks de maximale dosering paracetamol gebruikt. Deze limiet is gebaseerd op een verwaarloosbaar risico: één persoon extra die kanker krijgt op 100.000 mensen die levenslang dagelijks de maximale dosering paracetamol gebruiken. Bij kortdurend gebruik is het risico nog vele malen lager”, aldus de toezichthouder.