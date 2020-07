België verplicht mondkapje in winkels, bioscopen, musea, theaters

Het wordt in België vanaf zaterdag voor inwoners boven de twaalf jaar verplicht een mondkapje te dragen in winkels, winkelcentra, bioscopen, theaters en musea. Ook in gebedshuizen moeten bezoekers een mondkapje op en in andere binnenruimtes waar veel mensen samenkomen. Dat hebben de federale en deelregeringen donderdagavond na overleg besloten. Het was al verplicht een mondkapje in het openbaar vervoer te dragen.