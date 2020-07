Hoogste generaal VS: onderzoek naar omstreden namen legerbases

Generaal Mark Milley, voorzitter van de gezamenlijke stafchefs, zei donderdag tijdens een hoorzitting in het Amerikaanse Congres dat hij daarvoor een commissie wil instellen. “Die moet goed kijken naar de bases, de standbeelden en al die zaken. om te zien of we daar ook rationele, volwassen discussie over kunnen voeren.”

Symbolen van de zuidelijke staten liggen al langere tijd onder vuur, zeker na de protesten tegen racisme die oplaaiden na de dood van George Floyd. President Trump moet niets weten van nieuwe namen voor legerbases die naar helden van de zuidelijke staten zijn genoemd.