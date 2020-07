Vrijgesproken terrorist alsnog opgesloten

Een man uit het Engelse Luton die eerder nog onder een veroordeling voor een aanslag bij Buckingham Palace wist uit te komen, moet nu alsnog de cel in. De 29-jarige Mohiussunnath Chowdhury werd opgepakt vlak voordat hij met een vuurwapen, een mes en een busje de jaarlijkse Gay Pride parade in Londen aan kon vallen.

In 2017 wilde de terrorist met een ruim 1 meter lang zwaard agenten te lijf gaan bij Buckingham Palace in Londen terwijl hij ‘Allahu Akbar’ (Allah is groot) schreeuwde, maar hij wist de jury ervan te overtuigen dat hij alleen maar gedood wilde worden door de politie, en verder niemand kwaad wilde doen. Kort na zijn vrijlating begon hij online echter op te scheppen over zijn bedrog en extremistische boodschappen te plaatsen. Agenten die zich vervolgens voordeden als sympathisanten kwamen erachter dat hij het niet alleen op de Gay Pride had gemunt, maar ook op het wassenbeeldenmuseum Madame Tussauds en een toeristenbus.

Chowdhury werd veroordeeld tot levenslang en kan pas na 25 jaar om vrijlating vragen.