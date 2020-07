Vrijspraak in zaak ex-topambtenaar voor vervalsen facturen

De Amsterdamse oud-antiradicaliseringsambtenaar Saadia A.-T. (37) is donderdag door de rechtbank in Amsterdam vrijgesproken van het vervalsen van facturen. Ook voor medeverdachte Said J. (38) volgde vrijspraak.

Volgens de rechtbank is niet bewezen dat de 38-jarige man valse facturen heeft opgemaakt, omdat niet is gebleken dat hij de werkzaamheden niet had verricht. Dat houdt in dat de ambtenaar ook geen valse facturen heeft goedgekeurd. De drie rekeningen van 18.000 euro hadden betrekking op de geheime zogenoemde grijze campagne, die onlineradicalisering van jongeren moest tegengaan.

Deze campagne moest geheim blijven en werd aangestuurd door de burgemeester. De ambtenaar die werkte als programmamanager voor het team radicalisering en polarisatie, moest ervoor zorgen de kosten daarvan buiten de boeken te houden. Dit plaatste haar volgens de rechtbank in een lastige positie. Mensen die niet op de hoogte waren van de campagne zagen de facturen als onverklaarbaar. Er ontstond een vermoeden van oplichting en fraude.

Vrijspraak

Het Openbaar Ministerie pleitte twee weken geleden al voor vrijspraak voor Saadia A.-T.. Tegen Said J. eiste het OM een taakstraf van 120 uur.

Het proces is zo’n drie jaar nadat A.-T. strafontslag had gekregen. Dat volgde op vermoedens van belangenverstrengeling omdat zij volgens de gemeente een relatie met Said J. had. De vrouw vocht haar ontslag tevergeefs aan bij de rechter. Hierover loopt nog een hoger beroep.

Gevolgen

De gemeente noemt de uitspraak “helder”. “De burgemeester zal de gemeenteraad binnenkort uitgebreid informeren over de eventuele gevolgen van de uitspraak en de verdere afhandeling van de zaak”, zo laat een woordvoerder van de gemeente weten.

A.-T’s advocaat Richard Korver zegt in Het Parool dat hij hoopt dat de gemeente met haar om de tafel gaat om te werken aan haar eerherstel. Fractievoorzitter van DENK in Amsterdam Mourad Taimounti vindt dat “de gemeenteraad zich moet buigen over de zaak en zich moet uitspreken tegen het onrecht dat Saaida A.-T. is aangedaan”. Hij diende donderdag een aanvraag in om haar zaak op 27 augustus in de gemeenteraad te bespreken.