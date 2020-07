Beurs Amsterdam sluit in het rood

De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag met verlies gesloten, na een groot deel van de dag op winst te hebben gestaan. De zorgen over het economisch herstel van de coronacrisis laaiden weer op, nu het aantal coronabesmettingen in de Verenigde Staten sterk blijft oplopen. Verder kwamen er berichten dat de Amerikaanse regering een verbod wil gaan opleggen voor de Amerikaanse overheid om goederen en diensten af te nemen van bedrijven die gebruik maken van producten van het Chinese technologieconcern Huawei en andere Chinese firma’s. Daardoor kunnen de spanningen tussen de VS en China verder oplopen.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde met een min van 0,8 procent op 567,38 punten. De MidKap daalde 0,9 procent tot 757,93 punten. De hoofdgraadmeters in Parijs en Londen leverden tot 1,7 procent in. De DAX-index in Frankfurt hield de schade beperkt tot een kleine min, geholpen door een flinke plus voor softwareproducent SAP.

Sterkste stijger in de AEX was chipbedrijf ASMI met een winst van 1,9 procent. Olie- en gasconcern Shell sloot de rij met een verlies van 3,3 procent. Ahold Delhaize verloor 0,7 procent. Volgens Het Financieele Dagblad heeft het supermarktconcern zakenbank Lazard in de arm genomen om een overname van winkelketen HEMA te onderzoeken. De eigenaar van Albert Heijn zou met de overname vooral willen voorkomen dat concurrent Jumbo HEMA inlijft.

Besi

In de MidKap voerde chipbedrijf Besi de stijgers aan met een plus van 0,7 procent. Bodemonderzoeker Fugro stond onderaan met een min van 2,9 procent.

SAP dikte 4,6 procent aan in Frankfurt dankzij sterke kwartaalcijfers van de Duitse softwaremaker. Commerzbank zakte 4,4 procent. Topman Martin Zielke vertrekt uiterlijk aan het einde van het jaar bij de Duitse bank. De Nederlander Roland Boekhout geldt als topkandidaat om Zielke op te volgen, maar de bank lijkt ook externe kandidaten te polsen.

Rolls-Royce

Rolls-Royce raakte bijna 11 procent kwijt in Londen. De Britse maker van vliegtuigmotoren heeft zich verzekerd van een krediet van omgerekend bijna 2,8 miljard euro om het bedrijf door de crisis te loodsen. In Parijs ging Airbus 4 procent omlaag. De Europese vliegtuigmaker wist in juni geen nieuwe orders binnen te slepen.

De euro was 1,1296 dollar waard, tegen 1,1325 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 2,9 procent goedkoper op 39,72 dollar. De prijs van Brentolie daalde 1,9 procent tot 42,45 dollar per vat.