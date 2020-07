Trump reageert woedend op uitspraak hooggerechtshof

De president van de Verenigde Staten Donald Trump heeft op Twitter woedend gereageerd op de uitspraak van het hooggerechtshof, dat bepaalde dat Trump de vrijgave van zijn belastingaangiften niet mag blokkeren. Die uitspraak is oneerlijk, aldus de president, die in de serie Twitter-berichten onder meer uithaalt naar het hooggerechtshof, de Obama-regering, de senaat en de FBI.

De uitspraak van het hooggerechtshof is een nederlaag voor Trump, die de details over zijn financiën niet openbaar wilde maken. In een van de met hoofdletters doorspekte tweets klaagt Trump dat het hooggerechtshof in zijn zaak een andere richtlijn heeft gehanteerd dan andere rechtbanken in het verleden hebben gedaan.

De hogerechters oordeelden ook dat een eis van de Democraten in het Amerikaanse parlement om Trumps belastingaangiften in te zien, moet worden terugverwezen naar een lagere rechtbank. Ook daarover was Trump op Twitter niet te spreken. “Het hooggerechtshof stuurt de zaak terug naar lagere rechtbank. Dit is allemaal een politiek proces”, schrijft de president, die zegt te zullen blijven vechten. “Niet eerlijk ten opzichte van dit presidentschap en de regering!”

In een serie overige Twitter-berichten herhaalde Trump ongefundeerde beschuldigingen van spionage van zijn campagneteam door de Obama-regering, die bekend zijn komen te staan onder de naam “Obamagate”. Daarbij klaagt hij dat onder meer zijn eigen partijgenoten in de senaat en de FBI hem in de steek hebben gelaten.