Koning Filip had privé-ontmoeting met president Congo

De Belgische koning Filip heeft woensdag de Congolese president Félix Tshisekedi ontvangen voor een privé-ontmoeting. Dat heeft het paleis bevestigd. Vorige week had Filip in een brief aan Tshisekedi en het Congolese volk zijn “diepste spijt” betuigd voor de Belgische wandaden in Congo tijdens het bewind van een van zijn voorgangers, koning Leopold II. De spijtbetuiging kwam onverwacht, op de zestigste verjaardag van de onafhankelijkheid van Congo. De toenmalige Congo-Vrijstaat was in de negentiende eeuw Leopolds privébezit.