Bijna een op de drie werkenden kreeg overheidssteun om corona

Zo’n 3 miljoen werkenden hebben, al dan niet via hun werkgever, steun gekregen van de overheid in de maanden maart, april en mei. Dat is bijna een derde van de werkenden in Nederland. Werkgevers hebben het loon van zo’n 2,6 miljoen werkgevers aangevuld met overheidsgeld en zo’n 374.000 zelfstandigen hebben speciale inkomensondersteuning gekregen.

Dat meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Om de economie en de arbeidsmarkt in de coronacrisis te ondersteunen, presenteerde het kabinet een historisch noodpakket voor bedrijven en ondernemers.