Boeren vechten veevoermaatregel aan in Brussel

Een groep van zo’n 3000 melkveehouders, verenigd in Stichting Stikstofclaim, is een procedure begonnen bij de Europese Commissie tegen de Nederlandse overheid. De boeren willen dat de veevoermaatregel van het kabinet van tafel gaat. Stichting Stikstofclaim laat weten met experts de maatregel te hebben bestudeerd en samen te hebben geconcludeerd dat die in strijd is met Europese regels.