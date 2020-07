Veiligheidsregio wil ruiming alle nertsen zuidoosten van Brabant

De veiligheidsregio Brabant-Zuidoost wil dat minister Carola Schouten van Landbouw alle nertsen in de regio preventief laat ruimen. Voorzitter John Jorritsma schreef donderdag aan de minister dat alleen het ruimen van nertsenfokkerijen waar coronabesmetting is vastgesteld, onvoldoende is. Hij wil dat alle nertsenbedrijven preventief geruimd worden, om verdere besmettingen te voorkomen.

Jorritsma wijst op de groeiende onrust bij omwonenden. “De besmettingsbron van de meest recent besmette bedrijven is onbekend”, aldus de veiligheidsregio. “Elke nieuwe constatering van besmetting en de ruiming van het besmette bedrijf leidt tot veel zorgen en onrust bij inwoners in de betreffende gebieden en bij de getroffen ondernemers.”

“We beseffen dat het preventief ruimen een drastische maatregel is, ook omdat niet gebleken is dat er een verhoogd risico op besmetting van omwonenden is. Maar het bestuur van veiligheidsregio Brabant-Zuidoost vindt dat het ruimen van de bedrijven de enige manier is om de inwoners het gevoel van veiligheid en gezondheid terug te geven”, aldus Jorritsma.