Actie voor Suriname haalt ruim miljoen euro op

Met het programma Nederland voor Suriname dat woensdagavond op NPO 1 werd uitgezonden, is meer dan 1,15 miljoen euro ingezameld om het land te helpen in de strijd tegen het coronavirus. Dat meldt de NTR donderdagmiddag. De benefietshow werd ondersteund door het Rode Kruis en geproduceerd door Human Nature Films in samenwerking met de NTR. Vlak na de show stond er 502.069 euro op de teller.