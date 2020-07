EU dempt loonkloof tussen truckers uit West- en Oost-Europa

Het Europees Parlement heeft definitief ingestemd met nieuwe regels voor truckers. Die moeten oneerlijke concurrentie tegengaan en de werkomstandigheden voor chauffeurs uit vooral oostelijke EU-lidstaten verbeteren.

Roemeense en Poolse chauffeurs bijvoorbeeld zijn nu nog een stuk goedkoper dan Nederlandse. Dat werkt in de hand dat die eersten ook zoveel mogelijk in West-Europa worden ingezet, vaak door ‘spookbedrijven’, met vaak nauwelijks meer dan een postbus, die lagere lonen betalen.

Beloning

Dat verandert vanaf begin 2022. Dan hebben alle chauffeurs recht op een beloning die niet onderdoet voor die van hun collega’s ter plaatse. Oost-Europese werknemers blijven nog wel wat goedkoper, omdat de premies voor bijvoorbeeld de arbeidsongeschiktheidsverzekering lager blijven.

De EU wil de regels ook beter gaan handhaven. Zo moet een trucker, of die nu Nederlander is of Slowaak, na drie opdrachten in het buitenland vier dagen ‘afkoelen’. Een vrachtwagen moet iedere acht weken de thuisbasis aandoen, om te voorkomen dat de truckers feitelijk voortdurend in het westen aan het werk zijn. ‘Slimme’ digitale tachografen moeten helpen op die regels toe te zien. Ook grotere bestelbusjes moeten daarmee worden uitgerust.

Thuis

Iedere chauffeur krijgt al vanaf deze zomer het recht om elke drie of vier weken wat tijd thuis door te brengen. Een heel weekend onderweg kamperen in de cabine is er ook niet meer bij. De werkgever moet in zo’n geval onderdak regelen.

De vakbonden zijn blij met de nieuwe regels, net als de christendemocraten, de liberalen en de socialisten in het Europees Parlement. Ze wijzen erop dat die niet alleen goed zijn voor de chauffeurs, maar de Europese wegen ook veiliger maken. Truckers zouden straks uitgeruster achter het stuur zitten. Maar gelijk loon voor gelijk werk is nog steeds niet gegarandeerd, werpen de groenen tegen. De conservatieven vrezen juist dat de regels de interne markt in gevaar brengen. Ze verwachten bovendien extra files en schade aan klimaat en milieu.

Zorgen

Die laatste bezwaren baren ook de Europese Commissie zorgen. De extra vrachtwagenkilometers zijn mogelijk slecht nieuws voor haar plannen om de EU in 2050 klimaatneutraal te maken. De commissie gaat onderzoeken wat de regels voor de klimaatdoelen en de interne markt betekenen.

Over de nieuwe regels voor vrachtverkeer is jarenlang onderhandeld. De nieuwe rij- en rusttijden gaan al na de zomer in. Voor de andere regels krijgt de sector langer de tijd.