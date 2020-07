Lockdown Servië van de baan na rellen in hoofdstad

De Servische regering heeft nieuwe maatregelen tegen het coronavirus aangekondigd. Een geplande lockdown in Belgrado is van de baan na de protesten van deze week, maar er komt volgens premier Ana Brnabić wel een verbod op bijeenkomsten met meer dan 10 mensen.

In het Balkanland ontstond deze week grote onrust nadat president Aleksandar Vucic een uitgaansverbod had aangekondigd om verspreiding van het virus tegen te gaan. Demonstranten gingen de straat op om de protesteren tegen het coronabeleid van de overheid en Vucic zelf.

De politie raakte de afgelopen nachten slaags met demonstranten in de hoofdstad. Daar bekogelden actievoerders de politie met flessen en stenen. Agenten vuurden traangas af. Ook op andere plaatsen in het land is gedemonstreerd.

Ziekenhuizen

In het circa 7 miljoen inwoners tellende Servië is bij ruim 17.000 mensen vastgesteld dat ze het coronavirus hebben opgelopen. De autoriteiten zeggen dat de ziekenhuizen tegen hun grenzen aanlopen en dat zorgpersoneel uitgeput is. Er zijn de afgelopen dagen steeds honderden nieuwe besmettingen vastgesteld.

Critici wijzen met een beschuldigende vinger naar de regering. Die versoepelde in de aanloop naar de verkiezingen van 21 juni de maatregelen die verspreiding van het virus moesten voorkomen.