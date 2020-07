Werkstraffen voor wangedrag in Oranjekazerne

Voor het plegen van wangedrag op de Oranjekazerne in Schaarsbergen zijn drie mannen donderdag in hoger beroep veroordeeld tot werkstraffen van 40 en 60 uur. In 2013 kwam naar buiten dat op de kazerne militairen werden bedreigd en aangerand.

Een vierde verdachte is door het gerechtshof in Arnhem vrijgesproken. Het Openbaar Ministerie ging in beroep tegen de vrijspraak van de vier mannen in de leeftijd van 27 tot 40 jaar. De militaire kamer van de rechtbank in Arnhem oordeelde een jaar terug dat er aanwijzingen van wantoestanden zijn, maar dat het bewijs ontbreekt dat deze verdachten daaraan meededen. Het gerechtshof ziet dat anders.

Twee verdachten zijn veroordeeld voor het verbaal bedreigen van andere militairen. Het hof ziet echter onvoldoende bewijs voor het bedreigen van militairen met vuurwapens en een mes. Ook werden ze vrijgesproken van het stelselmatig mishandelen van een soldaat. Ze kregen beiden taakstraffen van 60 uur.

Taakstraf

De derde verdachte kreeg een taakstraf van 40 uur voor een militaire aanranding tijdens een oefening in Duitsland. Twee slachtoffers werden door brigadeleden op de grond geklemd waarna hij met zijn blote kont op hun gezichten ging zitten. Het werd binnen de Luchtmobiele Brigade volgens het Openbaar Ministerie als grap gezien. Het hof spreekt van militair onwaardig gedrag.

Een van de drie slachtoffers stapte in 2017 naar de media met zijn verhaal, nadat hij aangifte had gedaan. Hij zou door zijn collega’s bijna dagelijks zijn geslagen, geschopt en getreiterd. Daarna deden de andere twee eveneens aangifte.