Ruim 1,3 miljoen Amerikanen vragen WW-uitkering aan

Economen rekenden in doorsnee eigenlijk op bijna 1,4 miljoen nieuwe aanvragen afgelopen week, tegen ruim 1,4 miljoen aanvragen een week eerder.

Afgelopen maanden zijn al tientallen miljoenen Amerikanen door de coronacrisis hun werk kwijtgeraakt. En er staan nog meer banen op de tocht, voornamelijk bij luchtvaartmaatschappijen. Zo dreigen er in de VS bij United Airlines 36.000 banen te verdwijnen na september als de overheid stopt met loonsubsidies. Dat komt neer op 45 procent van het personeel.

Ingrepen

Sectorgenoten zoals American Airlines en Delta Air Lines denken ook na over ingrepen. American denkt na over meer dan 20.000 ontslagen, Delta wil met een mogelijke regeling van 2600 piloten af, 7900 medewerkers worden aangemoedigd vervroegd met pensioen te gaan.

De Amerikaanse werkgelegenheid was vorige maand juist weer wat opgekrabbeld na eerdere klappen die het coronavirus dit jaar uitdeelde. Uit het maandelijkse banenrapport van de Amerikaanse overheid bleek vorige week dat er in juni 4,8 miljoen banen bij waren gekomen (exclusief de landbouw). Dit was de sterkste groei van de werkgelegenheid sinds het begin van de metingen in 1939. De werkloosheid zakte daardoor naar 11,1 procent van 13,3 procent in mei.