‘Europese toeristenbranche herstelt pas in 2023’

De door het nieuwe coronavirus geplaagde Europese toeristenbranche zal pas in 2023 zaken doen als vanouds. Dat verwacht de Europese koepelorganisatie van nationale toerismebureaus ETC. Het aantal reizen met een Europese bestemming zal in 2020 waarschijnlijk halveren. De organisatie schat in dat daardoor verspreid over meerdere landen in Europa dit jaar tussen de 14 miljoen en 30 miljoen mensen hun baan verliezen.