Wereldgezondheidsorganisatie onderzoekt aanpak coronacrisis

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gaat de aanpak van de wereldwijde coronacrisis onderzoeken. De WHO zet een onafhankelijk panel op dat moet kijken hoe de internationale organisatie omging met de pandemie. Ook de reacties van regeringen worden bekeken.

De voormalige Nieuw-Zeelandse premier Helen Clark en de voormalige Liberiaanse president Ellen Johnson Sirleaf gaan het panel leiden. Zij gaan de leden kiezen.

“Dit is een tijd voor zelfreflectie”, aldus WHO-baas Tedros. De lidstaten van de WHO hadden in mei al unaniem opgeroepen tot een evaluatie van de wereldwijde reactie op de pandemie.

Omdat de WHO zou hebben gefaald, besloten de Verenigde Staten al uit de organisatie te stappen. De Amerikaanse president Trump is zeer ontevreden over de manier waarop de WHO met de corona-uitbraak is omgegaan. De organisatie zou te laat hebben gereageerd en de wereld te laat hebben geïnformeerd over de gevaren.