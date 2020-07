Van Ark wil steentje bijdragen aan verbeteren zorg

Met nog maar een krap jaar te gaan in dit kabinet is Tamara van Ark donderdag begonnen als nieuwe minister voor Medische Zorg. In een korte toelichting na haar beëdiging door de koning zei Van Ark dat "ze haar steentje wil bijdragen om het voor mensen beter te maken". Dat is altijd haar drijfveer geweest in de politiek, zei ze.