Damrak begint met kleine winst

De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag met een kleine winst begonnen. Ook de andere Europese beurzen toonden wat herstel na de recente verliesbeurten. Beleggers trekken zich op aan de positieve stemming op Wall Street, waar de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq een nieuw slotrecord bereikte. Verder ging de aandacht uit naar de aanhoudende toename van het aantal coronabesmettingen in de Verenigde Staten.