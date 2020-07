Subsidiepotje voor nieuwe elektrische auto is al leeg

Het potje van 10 miljoen euro waaruit particulieren sinds deze maand een subsidie kunnen aanvragen als ze een nieuwe elektrische auto willen kopen, is al leeg. Voor een gebruikte elektrische auto is nog wel geld beschikbaar.

Sinds 1 juli konden particulieren bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) terecht voor een bijdrage van 4000 euro. Het liep direct storm. Een dag later was al bijna de helft van het beschikbare bedrag aan subsidie aangevraagd.

Particulieren die nu nog aankloppen worden doorgeschoven naar volgend jaar. Het indienen van aanvragen blijft wel mogelijk, aldus de RVO. Het kabinet wil mensen met de subsidie stimuleren om over te stappen op elektrisch rijden. Dat is minder vervuilend voor het milieu.

Dit jaar is 7,2 miljoen euro beschikbaar voor particulieren die een gebruikte elektrische auto willen kopen. Daarvan is nog bijna 5,8 miljoen euro over. Per occasion is 2000 euro subsidie beschikbaar.