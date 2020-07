Aandeel topvrouwen bij kopgroep bedrijven stijgt sterker dan ooit

De toename van vrouwen in topposities bij bedrijven is nog nooit zo sterk gestegen als in het afgelopen jaar. Het gaat om 275 bedrijven die sinds 2008 het charter van stichting Talent naar de Top hebben ondertekend. Voorzitter Caroline Princen van de commissie die de scores voor deze groep bijhoudt, spreekt van een “historische stijging”. Daarmee behalen de bedrijfsbesturen en raden van commissarissen van aangesloten ondernemingen voor het tweede jaar op rij het wettelijk streefcijfer van 30 procent vrouwen in de top.

Gemiddeld hadden de aangesloten organisaties in 2019 ruim 31 procent vrouwen in de raad van bestuur en ruim 36 procent in de raad van commissarissen. Bij de raad van toezicht was dat bijna 40 procent. Als ook de twee managementlagen direct onder de raad van bestuur worden meegeteld, bedroeg het aandeel vrouwen aan de top 26,7 procent. Eind 2018 stond dat nog op 24,6 procent.

Daarmee waren meer dan de helft van de raden van bestuur en twee derde van de raden van commissarissen van de aangesloten ondernemingen evenwichtig samengesteld, aldus een rapport van de commissie. Van de raden van toezicht van de organisaties is maar liefst 84 procent evenwichtig verdeeld. “Dat is een uitzonderlijke prestatie, die landelijk niet geëvenaard wordt”, vindt Princen.

Duidelijke doelen

Onder meer Arcadis en VodafoneZiggo, die het charter hebben ondertekend, zetten zich volgens de commissie sterk in voor topvrouwen. Bij Arcadis is zo’n 36 procent van leidinggevende rollen vervuld door een vrouw. “Dat ging niet vanzelf”, aldus directeur Gert Kroon van de advies- en ingenieursorganisatie. Arcadis stelde duidelijke doelen en koppelde daar maatregelen aan. Zo moeten er bij elke vacature van Arcadis vrouwelijke kandidaten zijn, anders gaat een vacature niet door.

VodafoneZiggo laat weten dat 30 procent van zijn bestuurders en directeuren vrouw is. Twee jaar terug was dat nog een kwart, vertelt hoofd personeelszaken Thomas Mulder. Ook bij de telecomprovider zijn er concrete doelstellingen om meer vrouwen in topposities te krijgen. Zo moeten teams die voor minder dan 30 procent uit vrouwen bestaan, elk jaar minimaal één vrouw in dienst nemen.