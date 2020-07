ABN AMRO: huizenprijzen volgend jaar 2 procent omlaag

De huizenprijzen gaan volgend jaar met 2 procent dalen onder druk van de afzwakkende economie door de coronacrisis. Dat schrijft ABN AMRO in een rapport over de huizenmarkt. De bank verwacht voor dit jaar nog wel een stijging van de huizenprijzen met 6 procent, aangejaagd door de lage rente en het hardnekkige woningtekort.

ABN zegt dat het tij op de woningmarkt aan het keren is en dat het onvermijdelijk is dat de huizenmarkt last zal gaan ondervinden van de krimpende economie en oplopende werkloosheid. Zo is volgens de bank het aantal te koop staande woningen gestegen. Vanwege de onzekerheid over de economie willen doorstromers meer dan voorheen eerst hun eigen huis verkopen, voordat zij een nieuwe woning aanschaffen. Daarmee worden dubbele woonlasten voorkomen.

De bank denkt dat het aantal transacties dit jaar met 5 procent zal gaan dalen en volgend jaar met 10 procent. Overigens lag het aantal transacties in de eerste vijf maanden van dit jaar wel hoger dan ABN had verwacht. “We gingen ervan uit dat de fysieke beperkingen van de lockdown een rem zouden zetten op de woningbezichtigingen en aankopen en dat de zorg over de economie mensen voorzichtiger zou maken. Daar was echter geen sprake van”, zegt ABN-econoom Philip Bokeloh.

Volgens Bokeloh zagen kopers hun kans schoon om toe te slaan zonder kapers op de kust. Ook kan hebben meegespeeld dat sommige kopers met het oog op een mogelijke rentestijging spoed hebben gezet achter hun woningaankoop. Daarnaast zijn er kopers die corona als een kortstondig probleem zagen en dachten dat de negatieve invloed op de economie wel zou meevallen, aldus de econoom.