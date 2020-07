Uitspraak in zaak ex-topambtenaar voor vervalsen facturen

De rechtbank in Amsterdam doet donderdag uitspraak in de zaak tegen de Amsterdamse oud-antiradicaliseringsambtenaar Saadia A.-T. (36) en medeverdachte Said J. (38) die terechtstaan voor het vervalsen van facturen.

Het proces is zo’n drie jaar nadat A.-T., die bij de gemeente Amsterdam werkte als programmamanager voor het team radicalisering en polarisatie, strafontslag had gekregen. Dat volgde op vermoedens van belangenverstrengeling omdat zij volgens de gemeente een relatie had met Said J. aan wie zij diverse opdrachten gunde.

Het Openbaar Ministerie pleitte twee weken geleden voor vrijspraak voor Saadia A.-T.. De officier van justitie zei dat er geen bewijs is dat zij fraude heeft gepleegd met drie facturen van 18.000 euro. De rekeningen hadden betrekking op de geheime zogenoemde grijze campagne, die onlineradicalisering van jongeren moest tegengaan.

Volgens het OM is Said J., die de facturen bij A.-T. indiende voor het werk dat hij voor deze campagne deed en die zij goedkeurde, wel schuldig. Het is niet bewezen dat hij daadwerkelijk de werkzaamheden heeft verricht waarvoor hij werd betaald, aldus de officier. Het OM eiste een onvoorwaardelijke taakstraf van 120 uur tegen J.

De vrouw vocht haar ontslag tevergeefs aan bij de rechter. Hierover loopt nog een hoger beroep.