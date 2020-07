Kort geding FDF om demonstratieverbod met tractoren in Groningen

Afgelopen maandag besloot de veiligheidsregio dat boeren in de provincie zeker tot maandag geen demonstraties meer mogen houden waarbij landbouwvoertuigen als tractoren worden ingezet op openbare wegen en plaatsen. Als reden daarvoor noemde de veiligheidsregio dat eerdere demonstraties hebben geleid tot opstoppingen en gevaarlijke situaties. In Drenthe en Friesland is eenzelfde verbod uitgevaardigd.

FDF ziet in de maatregel een aantasting van het grondrecht op demonstreren en stelt dat er nooit onveilige situaties zijn ontstaan. Een woordvoerder liet woensdag weten dat de actiegroep in hoger beroep zal gaan, mocht de rechter hen in het ongelijk stellen. De zaak dienst donderdagochtend in de rechtbank in Groningen.