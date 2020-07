Warren Buffett doneert 2 miljard aan Gates Foundation

Het is niet de grootste donatie van een van de rijkste mensen ter wereld. Vorig jaar doneerde de superbelegger 3,2 miljard euro. Het is het 15e jaar op rij dat Buffett een deel van zijn vermogen schenkt.

Sinds 2006 schonk Buffett, die volgend maand 90 wordt, al 33 miljard euro aan goede doelen. Volgens het tijdschrift Forbes, bedraagt het vermogen van Buffett na deze gift nog altijd 63 miljard euro.

Microsoft-oprichter Bill Gates maakte in april bekend dat zijn hele goededoelenfonds ingezet wordt voor het bestrijden van de coronapandemie. In dat fonds, de Bill & Melinda Gates Foundation, zat op dat moment ruim 40 miljard dollar (37 miljard euro). Dat geld wordt normaal gesproken verdeeld over de bestrijding van verschillende ziektes, zoals hiv, polio en malaria.