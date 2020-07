Trump benadrukt ‘uitstekende relatie’ met de president van Mexico

De Amerikaanse president Donald Trump heeft, ondanks de weinig vleiende bewoordingen waarmee hij zich tijdens zijn campagne voor het presidentschap uitliet over Mexicanen, tegenwoordig een “uitstekende relatie” met de Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador. Dat zei hij toen hij het Mexicaanse staatshoofd welkom heette in het Witte Huis voor de eerste ontmoeting tussen de twee leiders.

“We hebben een uitstekende relatie. De relatie tussen de Verenigde Staten en Mexico is nog nooit zo nauw geweest als nu”, zei Trump, die in 2016 werd gekozen nadat hij campagne had gevoerd met de belofte een muur te bouwen op de grens met Mexico.

Tijdens zijn campagne noemde hij met name latino-immigranten “slechte types” en beschuldigde hij de Mexicaanse regering ervan moordenaars en verkrachters naar de Verenigde Staten te sturen.

Corruptie bestrijden

“Ieder van ons is gekozen met de belofte om corruptie te bestrijden, de macht aan het volk te herstellen en de belangen van ons land te dienen”, zei hij tegen López Obrador, die in 2018 werd gekozen tot leider van zijn land. “Ik doe het en jij doet het”, voegde Trump eraan toe.

Officieel was de eerste ontmoeting tussen de twee mannen bedoeld om de inwerkingtreding van het nieuwe Noord-Amerikaanse vrijhandelsverdrag in te luiden.