Airbus sleepte in juni geen nieuwe orders binnen

Het is de Europese vliegtuigmaker Airbus afgelopen maand niet gelukt om nieuwe orders binnen te slepen. Juni was daarmee de derde maand dit jaar dat het bedrijf geen deal wist te sluiten, zo bleek uit een update van het bedrijf.

Afgelopen maand kampte het bedrijf wel met een annulering van een order. Daarmee kwam de teller qua bestellingen dit jaar vooralsnog uit op 298 vliegtuigen. Wel werden de voorbije maand 36 vliegtuigen afgeleverd. Dat betekende een verbetering ten opzichte van mei toen 24 vliegtuigen werden geleverd.

Airbus kondigde eerder aan 15.000 banen te schrappen en de productie terug te schroeven. De activiteit bij de tak die commerciële vliegtuigen bouwt, lag de afgelopen maanden 40 procent lager als gevolg van het virus. De vraag naar vliegreizen zakte daardoor in en luchtvaartmaatschappijen annuleerden bestellingen of schoven de leveringen daarvoor op de lange baan.

Concurrent Boeing leed de voorbije periode meer pijn. Alleen al in mei gingen 602 orders verloren. Omdat de gewraakte Boeing 737 MAX-toestellen uit veiligheidsoverwegingen al langer dan een jaar aan de grond staan, is het kopers toegestaan bestellingen te annuleren zonder dat daar consequenties aan verbonden zijn. Na twee dodelijke ongelukken in korte tijd werd de MAX in maart 2019 uit het luchtruim verbannen.