Santokhi presidentskandidaat, Brunswijk wil vicepresident worden

Zoals direct na de verkiezingen op 25 mei al werd verwacht, is VHP-voorzitter Chan Santokhi namens de winnende partijen voorgedragen om president van Suriname te worden. ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk is kandidaat voor de functie van vicepresident. De indiening van deze voordrachten gebeurde woensdagmiddag in het parlementsgebouw.