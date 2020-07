Brussel voert druk op voor snel akkoord EU-herstelplan

Het is “essentieel” dat de EU-leiders volgende week op hun bijeenkomst in Brussel een akkoord bereiken over een herstelfonds voor de zwaarst door de coronapandemie getroffen lidstaten. Dan kunnen daarna meteen de onderhandelingen van start met het Europees Parlement, dat moet instemmen met de meerjarenbegroting van 2021 tot en met 2027 en het daaraan gekoppelde herstelfonds van 750 miljard euro. Dat verklaarden bondskanselier Angela Merkel, EU-president Charles Michel, parlementsvoorzitter David Sassoli en Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen na afloop van vooroverleg over de EU-top op 17 en 18 juli in Brussel.