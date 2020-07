‘Ondernemers op hoofdlijnen eens met EU-herstelplan’

Nederlandse ondernemers zijn over het algemeen positief over het herstelplan om de Europese Unie door de coronacrisis te loodsen. Dat schrijft VNO-NCW in een brief aan Tweede Kamerfracties en ministeries. Volgens de ondernemers is er geen blinde liefde voor de EU en is er alle reden om kritisch te zijn, maar het is volgens de VNO-NCW-leden goed om te investeren in de relatie.