Nederlanders op de vuist met politie Vlaamse badplaats

Nederlandse jongeren hebben in de nacht van dinsdag op woensdag herrie geschopt in de Vlaamse badplaats Knokke-Heist. Ze weigerden het uitgaansgebied na sluitingstijd te verlaten, waarop de politie versterking moest inroepen. De politie bezint zich op maatregelen omdat het niet de eerste keer was dat vooral Nederlandse kroeggangers er de boel op stelten zetten. “Het kan niet de bedoeling zijn dat deze taferelen de hele zomer aanhouden”, aldus korpschef Steve Desmet tegen Belgische media.