Dader moord op Fritz von Weizsäcker krijgt 12 celstraf en tbs

Ongeveer acht maanden na de dodelijke aanval op de arts Fritz von Weizsäcker, de jongste zoon van de Duitse ex-president Richard von Weizsäcker, is de dader veroordeeld voor moord. Een rechtbank in Berlijn legde de 57-jarige man een gevangenisstraf op van twaalf jaar en bepaalde tevens dat hij in een psychiatrisch ziekenhuis wordt opgenomen.

Bij de uitspraak is rekening gehouden met een verminderde toerekeningsvatbaarheid, anders zou een levenslange gevangenisstraf worden opgelegd, aldus de rechtbank.

De man uit Andernach in Rijnland-Palts werd ook veroordeeld voor poging tot moord op een politieagent. De politieagent, die privé aanwezig was bij de lezing in Berlijn waar Von Weizsäcker werd neergestoken, wilde de aanvaller stoppen en raakte ernstig gewond.

Messteek

Fritz von Weizsäcker (59) werd op 19 november 2019 door een messteek in de nek gedood. De daad leidde in het hele land tot afschuw.

Het Openbaar Ministerie zag haat tegen de familie van het slachtoffer, in het bijzonder de voormalige bondspresident, als motief voor de moord. De officier van justitie had 14 jaar cel geëist en plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis.

De veroordeelde, die als inpakker in een logistiek centrum werkte, had de misdaad bekend, maar geen spijt getoond.