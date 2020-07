Dreiging landelijk watertekort voorbij

De dreiging van een landelijk watertekort is voorbij. De aanzienlijke hoeveelheid neerslag in juni en juli heeft voor verdere verlichting van de droogte in grote delen van het land gezorgd, meldt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW).

Er is nog steeds wel sprake van droogte. Maar de grondwaterstanden laten een (voorzichtig) herstel zien door de hoeveelheid regen die de afgelopen weken is gevallen, aldus de LCW. De oproep is nog wel steeds aan gebruikers om bewust om te gaan met drinkwater.