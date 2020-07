Nog eens 29 bekeuringen voor Drentse boeren op tractoren

De voertuigen reden op de Europaweg in Assen en werden daar staande gehouden. De politie kan niet zeggen wat de intenties van de bestuurders waren en of zij mogelijk op weg waren naar het politiebureau aan de Balkengracht in de Drentse hoofdstad. Daar werden opgepakte demonstrerende boeren na hun protest in Wijster naartoe gebracht. Via sociale media riepen familieleden en sympathisanten op “massaal” naar het politiebureau in Assen te komen om de aangehouden actievoerders te ondersteunen.

