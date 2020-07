OM eist vier jaar celstraf na fataal schot bij opnames videoclip

Het Openbaar Ministerie eist een gevangenisstraf van vier jaar tegen de 22-jarige Frank Y. die terechtstaat voor het per ongeluk doodschieten van een 26-jarige fotografiestudent tijdens de opnames van een videoclip in Amsterdam-Zuidoost. Justitie verdenkt hem van doodslag op zijn vriend en van verboden wapenbezit.

“Ik ga ervan uit dat verdachte het slachtoffer heeft doodgeschoten met zijn eigen wapen en meegebrachte patronen”, zei de officier van justitie. Ze denkt dat alcohol en drugs zijn handelen heeft beïnvloed. “Hij heeft niet gecontroleerd of de patroonhouder leeg was toen hij de trekker overhaalde.” De officier is ervan overtuigd dat het een ongeluk was: “Er was geen ruzie en de sfeer was goed.”

Het slachtoffer was in januari met drie vrienden bezig met de opname van een videoclip in een studentenwoning in de flat Daalwijk. Daarbij zou het wapen ongewild zijn afgegaan en werd de filmende regisseur geraakt. Hij had een schotwond in zijn rug.