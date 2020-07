Recordaantal nieuwe coronabesmettingen in Verenigde Staten

In de Verenigde Staten is een recordaantal nieuwe besmettingen met het coronavirus gemeld. Het afgelopen etmaal ging het om ongeveer 60.000 gevallen, blijkt uit tellingen van de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore. Het vorige record van 54.000 infecties was bijna een week geleden geregistreerd.

Het aantal nieuwe besmettingen steeg vanaf midden juni dramatisch na versoepelingen van coronamaatregelen. Vooral de staten Florida, Texas, Georgia, Arizona en Californië worden zwaar getroffen. In het begin van de uitbraak was vooral de oostkust met de staat New York het brandpunt.