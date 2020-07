Gerechtshof wil uitleg van voormalig ING-baas Ralph Hamers

Voormalig ING-topman Ralph Hamers heeft een oproep gekregen om bij het gerechtshof in Den Haag tekst en uitleg te geven over het tekortgeschoten antiwitwasbeleid bij de bank. Het hof heeft daartoe besloten in een tussenvonnis in een zogeheten artikel 12-procedure die gedupeerden voeren om vervolging van Hamers en de bank af te dwingen. Ook ING is gevraagd om zijn verhaal te doen.