‘Multinational betaalde 22 procent belasting over winst in 2016’

De OESO zelf kwam tot de conclusie dat de 108 multinationals die in Nederland winst draaiden, zo’n 2,6 miljard euro aan winstbelasting over 24,8 miljard euro winst betaalden. Dat zou betekenen dat ze slechts 10,5 procent winstbelasting afdroegen. De cijfers van de OESO geven volgens Vijlbrief niet direct een beeld van de precieze belastingdruk, omdat bepaalde getallen uit de jaarverslagen onterecht dubbel worden meegeteld, waardoor de totale winst wordt overschat.

Ook de OESO zelf zegt dat de gegevens niet zonder meer kunnen worden gebruikt voor het berekenen van effectieve tarieven.

Omstandigheden

“Het is moeilijk om uit de onderzoeken algemene conclusies te trekken over een gemiddeld effectief belastingtarief van een land”, schrijft Vijlbrief. “De omstandigheden verschillen nu eenmaal per bedrijf, per jaar en per land.” Wel heeft hij de gegevens gebruikt voor zijn eigen analyse. Volgens hem betaalden de multinationals die echt winst hebben gedraaid hier zo’n 21,7 procent over.

Dat is lager dan het officiële tarief van 25 procent voor winsten boven de 200.000 euro. Dit komt omdat bedrijven bepaalde posten mogen aftrekken van de winst om tot het belastbare deel te komen.

Belangrijk onderdeel

Het publiceren van deze cijfers is een belangrijk onderdeel van het strijdplan van de OESO tegen belastingontwijking door bedrijven. Het inzichtelijk maken van de gegevens in verschillende landen is belangrijk, benadrukt Vijlbrief. Nu gebruiken sommige grote bedrijven nog slimme trucs om winsten naar landen te sluizen waar een laag tarief geldt, of waar ze het belastbare deel van de winst zoveel mogelijk kunnen verlagen door aftrekposten.

Een commissie die zich eerder dit jaar over dit politiek gevoelige onderwerp boog, adviseerde het kabinet hierover dan ook internationale afspraken te maken. Vijlbrief reageert later dit jaar op die aanbevelingen.