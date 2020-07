Merkel: EU moet één front vormen om sterker uit crisis te komen

De Europese Unie moet sterker uit de coronacrisis komen en is daartoe in staat als ze één lijn trekt en één front vormt. Dat zei bondskanselier Angela Merkel in het Europees Parlement waar ze de prioriteiten van haar regering toelichtte voor het EU-voorzitterschap in het komende half jaar. Als motto heeft Berlijn daarvoor Samen voor Europa’s herstel.