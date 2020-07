Britse regering trekt 30 miljard pond uit voor economie en banen

De Britse regering komt met steunmaatregelen ter waarde van 30 miljard pond, omgerekend 33,3 miljard euro, om de werkgelegenheid op peil te houden in het Verenigd Koninkrijk. Werkgevers kunnen onder andere rekenen op een bonus per werknemer die na tijdelijke werkloosheid weer bij hen aan de slag gaat. Ook verlaagt Londen de btw voor de toerismesector en hotels, kondigde minister van Financiën Rishi Sunak aan.

Sunak deed voor het Britse parlement de plannen uit de doeken voor economisch herstel na de coronacrisis. In april kromp de Britse economie met een vijfde. Voor de regering is het creëren en behouden van werkgelegenheid nu het belangrijkste doel, verklaarde Sunak.

Circa 9 miljoen Britten zitten nu via een programma voor tijdelijke werkloosheid thuis, waarbij een groot deel van hun salaris wordt doorbetaald met hulp van de overheid. Die steun kan niet voor eeuwig doorgaan, waarschuwde Sunak. Voor elke werknemer die weer aan het werk kan, ontvangen werkgevers onder bepaalde voorwaarden 1000 pond. “Onze boodschap aan bedrijven is duidelijk. Als jij jouw werknemers steunt, steunen wij jou.” Sunak trekt ook 2 miljard pond uit voor het creëren van banen voor jongeren die een groot risico lopen op lange werkloosheid.

Op het fiscale vlak komt Sunak ook met ingrepen. Meer huizen worden vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Daarnaast gaat de btw op overnachtingen in hotels, campings of bed and breakfasts omlaag. Hetzelfde geldt voor afhaalmaaltijden van restaurants of pubs.