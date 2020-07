‘Bosnisch-Servische kinderen geïndoctrineerd over Srebrenica’

De Bosnisch-Servische regering indoctrineert kinderen door hen te leren dat de genocide in Srebrenica, waarbij 25 jaar geleden ongeveer 8000 moslimmannen en -jongens door Bosnisch-Servische troepen werden vermoord, niet zou hebben plaatsgevonden. Dat zegt Carmel Agius, hoofd van Internationaal Restmechanisme voor Straftribunalen en voormalig rechter van het Joegoslavië-Tribunaal, in een interview. De indoctrinatie brengt volgens hem de verzoening tussen Bosnische Serviërs en moslims in gevaar.