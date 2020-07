Wilders zwijgt niet en ‘blijft strijden om de beerput te openen’

PVV-leider Geert Wilders heeft in zijn laatste woord voor het gerechtshof gezegd “dat hij nooit zal zwijgen”. Niet over zijn politieke denkbeelden en ook niet over het proces tegen hem, dat in zijn ogen politiek gestuurd is. Volgens Wilders is na alle zoektochten op het ministerie van Justitie nog steeds niet alles boven tafel waarmee hij dit wil staven. “We weten nog lang niet alles. Ik zal ervoor blijven strijden dat de beerput helemaal opengaat. Ik zal de verantwoordelijken politiek en juridisch achtervolgen tot de hele waarheid boven tafel is.”