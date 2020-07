Europese Commissie: binnen vier jaar zes keer zoveel waterstof

De Europese productie van duurzame waterstof moet in vier jaar verzesvoudigen. Maar zo lang waterstof nog niet helemaal uitstootvrij en ‘groen’ kan worden geproduceerd, moet Europa ook niet de neus ophalen voor minder groene varianten, vindt verantwoordelijk EU-commissaris Frans Timmermans.

Waterstof is nodig om Europa in 2050 klimaatneutraal te krijgen, stelt Timmermans, die woensdag de ‘waterstofstrategie’ van de Europese Commissie presenteerde. Deze brandstof kan energie dragen en vrijgeven zonder klimaat en milieu te schaden. Waterstof is een uitkomst voor de staalindustrie, de scheepvaart en andere sectoren die moeilijk met een stekker uit de voeten kunnen.

Maar “op de korte en middellange termijn” kan er nog niet genoeg waterstof worden geproduceerd met windmolens en zonnepanelen. Voorlopig moet waterstof ook nog met bijvoorbeeld aardgas worden gemaakt. Daarvoor moet Europa volgens de commissie niet terugschrikken, want dat is al een stuk beter dan nog veel vervuilender alternatieven. Bovendien maakt dat de overstap naar waterstof gemakkelijker.

Grote kansen

De productie in de EU moet voor 2024 zijn verzesvoudigd, stelt de commissie. Zes jaar later moet die zelfs veertig keer zo groot zijn als nu.

Timmermans ziet in de ontwikkeling van waterstof “grote kansen” voor Nederland, omdat vrijwel het hele land van gasleidingen is voorzien. Die zouden in de toekomst kunnen worden gebruikt voor waterstof.